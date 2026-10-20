Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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20.10.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt ging es für die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 5,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,1 Prozent auf 5,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,26 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 9'013 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 8,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 41,70 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,33 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 74,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,030 CHF je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,114 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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