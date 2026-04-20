Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’248.2 -1.3%  SPI 18’728 -0.8%  Dow 49’447 1.8%  DAX 24’427 -1.1%  Euro 0.9201 0.2%  EStoxx50 5’990 -1.1%  Gold 4’793 -0.8%  Bitcoin 58’940 1.7%  Dollar 0.7824 0.0%  Öl 94.8 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bullenmarkt oder trügerische Ruhe? Warum Gold und Silber trotz Unsicherheiten an Dynamik verlieren
Molecular Partners-Aktie schnellt hoch: Neue Erfolge in der Krebsforschung
Kurssturz bei Japan Petroleum-Aktie nach Gewinnwarnung - Auswirkungen auf Exxon, Chevron & Co.
Lufthansa-Aktie tiefrot: Flugzeuge der Lufthansa starten wieder wie geplant
Swiss Re-Aktie verliert: Chef plant Produktivitätssteigerungen durch KI
Suche...

Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.04.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag stark gefragt

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag stark gefragt

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 5,3 Prozent auf 4,00 CHF.

Centiel
3.69 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 4,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 18'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 4,17 CHF. Mit einem Wert von 4,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 156'170 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,50 CHF erreichte der Titel am 15.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 11,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,14 CHF. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 250,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

Fulminanter Börsenstart: Centiel-Aktie mit zweistelligem Anstieg am ersten Handelstag

HT5-Aktie zieht an: Kaptialerhöhung im Vorfeld der Fusion mit Centiel abgeschlossen

HT5-Aktie fester: HT5- und Centiel-Aktionäre stimmen der Fusion zu

Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:11 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte auf Rekordjagd
17.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
17.04.26 Anleger halten sich zurück
17.04.26 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’877.71 19.96 B94SVU
Short 14’159.92 13.87 B0PS9U
Short 14’698.11 8.84 S1MBTU
SMI-Kurs: 13’248.16 20.04.2026 09:24:45
Long 12’816.26 19.96 SJYBLU
Long 12’531.42 13.94 S33BNU
Long 11’989.25 8.90 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BYD-Aktie vor möglichem Kursschub: Tesla-Konkurrent plant ambitionierte Exportoffensive für 2026
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale stemmen sich gegen hohe Verluste - droht ein weiterer Absturz?
Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
Gold, Öl & Co. in KW 16: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
SMI und DAX mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen im Plus
Nordex-Aktie in Grün: Windanlagenbauer Nordex verzeichnet weniger Bestellungen

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.