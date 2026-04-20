Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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20.04.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag stark gefragt
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 5,3 Prozent auf 4,00 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 4,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 18'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 4,17 CHF. Mit einem Wert von 4,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 156'170 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,50 CHF erreichte der Titel am 15.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 11,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,14 CHF. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 250,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Redaktion finanzen.ch
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