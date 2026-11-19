Um 16:28 Uhr sprang die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'838 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,74 CHF. Bei 5,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien beläuft sich auf 64'482 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2025 bei 1,33 CHF. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 320,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,030 CHF aus.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.03.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,102 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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