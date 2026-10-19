Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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19.10.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,12 CHF ab.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'201 Punkten steht. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,12 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,20 CHF. Bisher wurden heute 16'897 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.
Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 74,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 73,98 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,030 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,121 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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