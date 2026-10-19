Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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19.10.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger greifen bei Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 5,26 CHF zu.
Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 5,26 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'210 Punkten steht. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,20 CHF. Bisher wurden heute 189'290 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.
Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 8,92 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 69,58 Prozent Plus fehlen der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,030 CHF je Aktie ausschütten.
Am 24.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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