Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 6,56 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'232 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 6,56 CHF. Bei 6,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 82'462 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 26,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Gewinn von 0,133 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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