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18.11.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochnachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt wies die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,64 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 5,64 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'019 Punkten notiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,74 CHF. Mit einem Wert von 5,74 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 71'649 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 58,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 76,38 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,030 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird am 24.03.2027 gerechnet.
Experten taxieren den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,102 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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