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18.11.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittag gesucht
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 5,64 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,64 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'060 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sogar auf 5,74 CHF. Bei 5,74 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 46'505 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.
Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.12.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 76,38 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,030 CHF. Im Vorjahr hatte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.03.2027 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,102 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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