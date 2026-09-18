Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 6,36 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'572 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,46 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,26 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 264'536 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,33 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,025 CHF.

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,131 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin

Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig

Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus