Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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18.08.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) büsst am Vormittag ein
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 6,74 CHF ab.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 6,74 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'176 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,76 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'055 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 8,92 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,34 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2025 auf bis zu 1,33 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,025 CHF.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,133 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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