Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 7,96 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'502 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 8,00 CHF. Bei 7,90 CHF markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,96 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 29'360 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,02 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,055 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,132 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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