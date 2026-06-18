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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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18.06.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Bei der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 7,96 CHF.

Centiel
7.64 CHF -2.72%
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Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 7,96 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'502 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 8,00 CHF. Bei 7,90 CHF markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,96 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 29'360 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,02 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,055 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,132 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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