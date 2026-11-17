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17.11.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legt am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 5,90 CHF zu.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 5,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten tendiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,94 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,84 CHF. Bisher wurden heute 33'372 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.
Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 33,86 Prozent niedriger. Am 08.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,33 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 77,42 Prozent würde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,030 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Voraussichtlich am 24.03.2027 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,102 CHF je Aktie in den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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