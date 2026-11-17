Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 3,4 Prozent auf 5,68 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'128 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,68 CHF. Mit einem Wert von 5,84 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 115'462 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.

Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,92 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 57,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2025 bei 1,33 CHF. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 326,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,030 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird am 24.03.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,102 CHF je Aktie in den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

Centiel-Aktie in Rot: US-Aufträge erreichen Volumen von 60,1 Millionen Dollar

Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin

Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig