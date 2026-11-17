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17.11.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Dienstagmittag südwärts
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 5,80 CHF abwärts.
Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 5,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'211 Punkten steht. In der Spitze fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,84 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien beläuft sich auf 56'419 Stück.
Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Am 08.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,33 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 77,03 Prozent wieder erreichen.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,030 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,102 CHF je Aktie in den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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