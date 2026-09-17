Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Um 09:28 Uhr ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 6,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'623 Punkten liegt. In der Spitze legte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,04 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 33'331 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,17 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 77,91 Prozent wieder erreichen.

Für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,025 CHF ausgeschüttet werden.

Am 24.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in Höhe von 0,131 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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