Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.09.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 6,02 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 6,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'623 Punkten liegt. In der Spitze legte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,04 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 33'331 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,17 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 77,91 Prozent wieder erreichen.
Für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,025 CHF ausgeschüttet werden.
Am 24.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in Höhe von 0,131 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie
Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin
Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig
Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.