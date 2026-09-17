Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legt am Donnerstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr sprang die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 6,02 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'702 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 6,16 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 488'016 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 48,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 77,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.03.2027 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in Höhe von 0,131 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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