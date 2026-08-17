Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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17.08.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,96 CHF an der Tafel.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,96 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'298 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 7,02 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,96 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,96 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'823 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 8,92 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 21,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 423,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,025 CHF belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,133 CHF je Aktie in den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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