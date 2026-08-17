Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Mittag tiefer

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,94 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'240 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,86 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,96 CHF. Bisher wurden heute 26'678 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.

Bei 8,92 CHF markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 28,53 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,025 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,133 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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