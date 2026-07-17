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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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17.07.2026 09:29:01

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 5,70 CHF abwärts.

Centiel
5.62 CHF -0.95%
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Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 5,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'067 Punkten realisiert. Bei 5,60 CHF markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,62 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'392 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,49 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 76,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,055 CHF belaufen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,132 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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