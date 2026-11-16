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16.11.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zieht am Montagmittag an
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,84 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,84 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'356 Punkten steht. Der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,86 CHF zu. Mit einem Wert von 5,76 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 39'419 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,33 CHF am 08.12.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 77,19 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,030 CHF belaufen.
Voraussichtlich am 24.03.2027 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,102 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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