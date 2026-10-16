Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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16.10.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 5,14 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,14 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'283 Punkten notiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,24 CHF an. Bei 5,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 133'873 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 73,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,33 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 74,09 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,030 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF aus.
Am 24.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,121 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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