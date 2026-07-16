Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 5,72 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'055 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,64 CHF aus. Mit einem Wert von 5,86 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141'712 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 35,87 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 76,75 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,055 CHF. Im Vorjahr hatte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,132 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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