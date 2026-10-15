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15.10.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) fällt am Vormittag

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,84 CHF abwärts.

Centiel
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 4,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'067 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 4,84 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 4,97 CHF. Von der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41'211 Stück gehandelt.

Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 45,74 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 72,48 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,030 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,121 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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