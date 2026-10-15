Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagmittag freundlich

Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 5,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,16 CHF. Bei 4,97 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 139'979 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 77,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2025 bei 1,33 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 73,47 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,030 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.03.2027 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,121 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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