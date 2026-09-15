Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 5,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'451 Punkten steht. Bei 6,10 CHF erreichte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sank bis auf 5,64 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 400'641 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,16 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 324,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,130 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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