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14.10.2026 12:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag mit Kursplus

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt ging es für das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,00 CHF.

Centiel
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 5,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'913 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,10 CHF. Bei 4,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belief sich zuletzt auf 156'241 Aktien.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 78,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 275,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,030 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,131 CHF je Aktie in den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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