Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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14.08.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 7,10 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,12 CHF zu. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,10 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 7,12 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'078 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Bei 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 20,40 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 81,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,025 CHF. Im Vorjahr erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,133 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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