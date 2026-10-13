Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verzeichnet am Nachmittag herbe Einbussen

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 8,2 Prozent auf 4,92 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'732 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 4,84 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,36 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 758'090 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,30 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,33 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,030 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.03.2027 veröffentlicht.

Experten taxieren den Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,131 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin

Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig

Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus