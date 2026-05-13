Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag mit Aufschlag

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 4,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'637 Punkten notiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie legte bis auf 4,05 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,05 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'474 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,50 CHF) erklomm das Papier am 15.04.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,50 Prozent. Am 24.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,27 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 213,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Redaktion finanzen.ch

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