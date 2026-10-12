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12.10.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagvormittag im Bärenmodus

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagvormittag im Bärenmodus

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 9,2 Prozent auf 5,16 CHF nach.

Centiel
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Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 9,2 Prozent auf 5,16 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'634 Punkten steht. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sank bis auf 5,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,28 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 169'938 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,33 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 74,19 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 CHF.

Voraussichtlich am 24.03.2027 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie in Höhe von 0,131 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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