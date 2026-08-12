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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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12.08.2026 09:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verbilligt sich am Vormittag

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Zuletzt ging es für die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 6,44 CHF.

Centiel
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Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 6,44 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'466 Punkten liegt. Der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,38 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,38 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'688 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Bei 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Kursplus von 38,51 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,33 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 79,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 CHF.

In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,133 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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