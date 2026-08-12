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Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

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12.08.2026 16:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger schicken Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochnachmittag ins Plus

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger schicken Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,6 Prozent auf 6,84 CHF.

Centiel
6.83 CHF 5.13%
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Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 6,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'386 Punkten liegt. Bei 6,86 CHF markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,38 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien beläuft sich auf 98'530 Stück.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 23,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,33 CHF fiel das Papier am 03.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 414,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,025 CHF ausgeschüttet werden.

In der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,133 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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