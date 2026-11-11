Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag nahezu unverändert

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 5,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,96 CHF an. Die höchsten Verluste verbuchte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,78 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,94 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41'469 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Bei 8,92 CHF markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 34,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 77,19 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,030 CHF belaufen.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,102 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

Centiel-Aktie in Rot: US-Aufträge erreichen Volumen von 60,1 Millionen Dollar

Centiel-Aktie zieht an: Börsenneuling macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin

Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig