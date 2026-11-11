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11.11.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) zeigt sich am Mittwochmittag ohne grosse Bewegung. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 5,84 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 5,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,96 CHF an. Die höchsten Verluste verbuchte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,78 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,94 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41'469 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Bei 8,92 CHF markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 34,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 77,19 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,030 CHF belaufen.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.03.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,102 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Centiel am 11.11.2026
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