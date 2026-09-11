Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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11.09.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 5,78 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 5,78 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'519 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,88 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 47'716 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 8,92 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 54,33 Prozent könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2025 (1,33 CHF). Abschläge von 76,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,025 CHF belaufen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,136 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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