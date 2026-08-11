Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 6,68 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'610 Punkten liegt. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sank bis auf 6,62 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,66 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'333 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,92 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 33,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2025 auf bis zu 1,33 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 80,09 Prozent Luft nach unten.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Gewinn in Höhe von 0,133 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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