Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 6,50 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,40 CHF nach. Mit einem Wert von 6,66 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133'729 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,92 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 37,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2025 Kursverluste bis auf 1,33 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 79,54 Prozent würde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,025 CHF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,133 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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