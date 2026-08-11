Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 6,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'535 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 6,40 CHF. Bei 6,66 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 76'718 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Am 03.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,33 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,025 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 0,000 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,133 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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