Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 5,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'142 Punkten steht. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,80 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,94 CHF. Zuletzt wechselten 91'479 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 52,22 Prozent Luft nach oben. Bei 1,33 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,030 CHF.

Voraussichtlich am 24.03.2027 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,102 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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