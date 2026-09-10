Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr wies die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,80 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,82 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 5,72 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien beläuft sich auf 36'770 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,92 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Kursplus von 53,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,33 CHF. Dieser Wert wurde am 03.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) ein EPS in Höhe von 0,136 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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