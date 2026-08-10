Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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10.08.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,16 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 7,16 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'537 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 7,16 CHF. Der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,98 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 39'990 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Bei 8,92 CHF markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 24,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,33 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF je Aktie ausschütten.
Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,133 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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