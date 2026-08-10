Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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10.08.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Montagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,7 Prozent auf 6,82 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,7 Prozent auf 6,82 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,72 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 7,00 CHF. Zuletzt wechselten 165'275 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,33 CHF. Dieser Wert wurde am 03.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 80,50 Prozent wieder erreichen.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,133 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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