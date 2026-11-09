Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 4,9 Prozent auf 5,98 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'933 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,98 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,64 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 80'830 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2025 auf bis zu 1,33 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,030 CHF. Im Vorjahr erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,102 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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