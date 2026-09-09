Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’893 -1.2%  SPI 19’634 -1.1%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’647 -1.4%  Euro 0.9414 0.0%  EStoxx50 6’304 -1.7%  Gold 4’395 0.9%  Bitcoin 64’081 1.0%  Dollar 0.8096 0.0%  Öl 100.7 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Aktie schwächelt: Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
SHL-Aktie: Verlust im Halbjahr etwas eingegrenzt
Avolta-Aktie im Minus: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich
Suche...
ETF Sparplan

Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 12:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger schicken Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger schicken Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 5,78 CHF ab.

Centiel
5.84 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 5,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'674 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,78 CHF ein. Bei 5,92 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 30'517 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 35,20 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Mit Abgaben von 76,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,136 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig

Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus

Centiel-Aktie zweistellig im Plus: Ersten US-Auftrag erhalten

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten