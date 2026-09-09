Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger schicken Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 5,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'674 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,78 CHF ein. Bei 5,92 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 30'517 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 35,20 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2025 bei 1,33 CHF. Mit Abgaben von 76,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,136 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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