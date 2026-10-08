Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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08.10.2026 12:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 5,76 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 5,76 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'381 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bisher bei 5,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 42'431 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,86 Prozent. Am 08.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,33 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 76,88 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am 24.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,131 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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