Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Dienstagvormittag in Rot

Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 5,70 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'911 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging bis auf 5,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,78 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'886 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Mit einem Zuwachs von 56,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,33 CHF am 03.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 328,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,136 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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