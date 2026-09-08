Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.09.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Dienstagvormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 5,70 CHF.
Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 5,70 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'911 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging bis auf 5,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,78 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'886 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Mit einem Zuwachs von 56,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,33 CHF am 03.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 328,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,025 CHF aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,136 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie
Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig
Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus
Centiel-Aktie zweistellig im Plus: Ersten US-Auftrag erhalten
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Analysen zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis belastet erneut: SMI tiefrot -- DAX leichter - unter 26'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.