Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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08.09.2026 16:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag stabil
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 5,80 CHF.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 5,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'839 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,82 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 5,64 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,78 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 62'381 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.
Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,79 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,33 CHF am 03.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 77,07 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF je Aktie ausschütten.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Gewinn in Höhe von 0,136 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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