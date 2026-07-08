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08.07.2026 16:29:00

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag im Aufwind

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 5,98 CHF nach oben.

Centiel
5.99 CHF 4.44%
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Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 5,98 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'046 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sogar auf 6,12 CHF. Mit einem Wert von 6,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 222'976 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,92 CHF) erklomm das Papier am 23.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 32,96 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,33 CHF am 03.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 77,76 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,055 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,120 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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