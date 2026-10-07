Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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07.10.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gibt am Vormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 6,00 CHF.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 6,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'529 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 5,88 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,92 CHF. Von der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'574 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 8,92 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie 48,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2025 (1,33 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,025 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.03.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,131 CHF je Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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