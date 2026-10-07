Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Mittag mit roter Tendenz

Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 5,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'517 Punkten liegt. Bei 5,88 CHF markierte die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,92 CHF. Zuletzt wechselten 69'732 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,92 CHF erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,33 CHF. Dieser Wert wurde am 08.12.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 77,58 Prozent würde die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 CHF je Aktie ausschütten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wird am 24.03.2027 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,131 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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