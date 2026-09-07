Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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07.09.2026 09:29:00
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) am Vormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF). Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 5,64 CHF.
Das Papier von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 5,64 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten tendiert. Die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,64 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,60 CHF. Bisher wurden heute 18'832 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.
Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 58,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,33 CHF ab. Mit Abgaben von 76,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,025 CHF.
Experten gehen davon aus, dass Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) im Jahr 2026 0,136 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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